Bão Melissa khiến ít nhất 50 người chết và gây thiệt hại 52 tỷ USD khắp Caribe

Melissa đổ bộ vào phía Tây Nam Jamaica hôm thứ Ba (29/10) với sức gió cấp 5, trở thành cơn bão mạnh nhất từng tấn công trực tiếp quốc đảo này kể từ năm 1988. Bộ Thông tin Jamaica cho biết, ít nhất 19 người thiệt mạng, hơn 460.000 người vẫn chưa có điện, trong khi nhiều khu vực như Falmouth "bị phá hủy hoàn toàn". Lực lượng cứu trợ và hàng viện trợ quốc tế đã bắt đầu được triển khai.

Bão Melissa đổ bộ vào Black River, Jamaica gây thiệt hại nặng. (Ảnh: Reuters)

Tại Haiti, dù không bị tâm bão quét qua, nhưng lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây lũ quét và sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền xác nhận ít nhất 31 người chết và 20 người mất tích. Riêng tại thị trấn Petit-Goave có 23 người thiệt mạng khi một con sông vỡ bờ, trong đó có 10 trẻ em. Đường sá, nhà cửa và đất nông nghiệp cũng bị hư hại do mưa lớn. Chính quyền địa phương cũng cảnh báo về nguy cơ dịch tả tái bùng phát ở Haiti như vào năm 2022 và lây lan qua nguồn nước bị ô nhiễm.

Một số người dân chia sẻ: "Tôi có ba đứa con. Tôi đã mất hai đứa con; tôi còn một đứa nhưng nó bị thương rất nặng. Khi nước tràn vào, chúng tôi không kịp chạy. Nước đã cuốn trôi ngôi nhà ngay lập tức".

"Nước cuốn tôi đi trước, những người khác ở lại phía sau. Tôi tìm cây để bám vào, nhưng cây tôi tìm thấy đã bị bật gốc. Xa hơn nữa, có một bức tường có một thanh sắt mà tôi đã bám vào, nhưng chân tôi bị kẹt vào các khối, đá và gỗ".

Tại Cuba, bão Melissa suy yếu xuống cấp 3 khi đổ bộ vào miền Đông. Tính đến ngày hôm qua vẫn chưa có báo cáo về thương vong, song cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, đường sá và mùa màng. Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán khỏi miền Đông Cuba và khu vực xung quanh Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai của đất nước.

Trung tá Orestes López, Giám đốc Sở Cứu hỏa địa phương cho biết: "Chúng tôi đã giải cứu hơn 3.000 người và đang tiếp tục các hoạt động cứu hộ và cứu nạn. Không chỉ có lực lượng cứu hộ từ Granma, mà còn có lực lượng cứu hộ từ Holguín, Las Tunas và Hội Chữ thập đỏ, những người đóng vai trò thiết yếu trong công tác sơ cứu. Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi giải cứu được người cuối cùng".

Tại Jamaica, sân bay quốc tế Norman Manley và Sangster đã mở cửa trở lại một phần, ưu tiên các chuyến bay cứu trợ và hành khách có nhu cầu thiết yếu.

Melissa là cơn bão mạnh thứ ba từng được quan sát tại Caribe và là cơn bão di chuyển chậm nhất, khiến thiệt hại càng thêm nghiêm trọng. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu và nước biển ấm lên đang khiến bão mạnh lên nhanh hơn, trong khi các lãnh đạo khu vực kêu gọi các quốc gia giàu có hỗ trợ và xóa nợ để giúp Caribe phục hồi sau thảm họa.