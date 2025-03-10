Bão Matmo sắp thành bão số 11: Hai kịch bản đổ bộ, miền Bắc lại hứng mưa lớn

Thời tiết miền Bắc còn nắng mạnh đến ngày 5/10. Do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo, từ khoảng 19h ngày 5/10, mưa và gió sẽ tăng dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Riêng Quảng Ninh có thể mưa và gió tăng từ chiều 5/10.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng chiều tối nay, bão di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong mùa mưa bão năm 2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (3/10), vị trí tâm bão Matmo trên đất liền phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines); sức gió mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho bão phát triển, với nhiệt độ mặt biển khoảng 29 độ và đứt gió nhỏ. Do đó, trong những ngày tới, bão Matmo có khả năng mạnh lên nhanh, di chuyển với tốc độ 25-30km/h. Dự báo, cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Từ thời điểm bão di chuyển vào khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, lúc này khả năng có hai kịch bản di chuyển của bão.

Kịch bản 1 (xác suất 70-75%): Áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh khiến bão lệch về phía Bắc, di chuyển trên đất liền nhiều hơn. Vì vậy, khi vào khu vực Quảng Ninh, bão suy giảm 2-4 cấp. Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 9-10; đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9. Bắc Bộ xuất hiện mưa to diện rộng, trọng tâm mưa lớn tập trung ở trung du và miền núi.

Kịch bản 2 cực đoan hơn (xác suất 25-30%): Áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể, bão chủ yếu di chuyển trên biển nên ít suy yếu hơn. Khi vào Quảng Ninh, gió mạnh còn cấp 9-10, giật cấp 12-14. Phạm vi ảnh hưởng mở rộng từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Mưa lớn hơn, vùng gió mạnh có thể ăn sâu vào đất liền.