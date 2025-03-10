Bão MATMO ở phía Đông đảo Luzon (Philippines) và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Ngoài ra, từ trưa 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2,0m.