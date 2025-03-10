Bão MATMO ở phía Đông đảo Luzon (Philippines) và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

03/10/2025 06:33

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 1 giờ ngày 3-10, vị trí tâm bão MATMO đang ở trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo, từ trưa 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6m; biển động dữ dội.

Hướng đi của bão MATMO. Ảnh: nchmf.gov.vn

Ngoài ra, từ trưa 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 4-10 gió mạnh, biển động. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng cao 5-7m; biển động dữ dội. Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 3-5m; biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 3.

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-matmo-o-phia-dong-dao-luzon-philippines-va-di-chuyen-theo-huong-tay-tay-bac-848903
