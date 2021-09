Bão Mặt trời là gì? Ảnh hưởng của siêu bão Mặt trời làm mất Internet toàn cầu

Việc bão Mặt trời có khả năng tác động tới các thiết bị vũ trụ và các phi hành gia đã được chứng thực. Bão Mặt trời khi xuất hiện khiến cho từ quyển bị co thắt mạnh mẽ và làm cho các vệ tinh bị vượt khỏi phạm vi bảo vệ của Trái đất.

Đây là lần đầu tiên nhân loại phát hiện ra hiện tượng bão Mặt trời và nó cũng là cơn bão có tác động mạnh nhất từ trước tới nay. Sự việc này xảy ra vào ngày 01/09/1859 và được đặt theo tên của Richard Carrington, nhà thiên văn học đã phát hiện ra hiện tượng này.

Cơn bão Mặt trời này đã gây ra gián đoạn điện trên diện rộng. Nó còn ảnh hưởng tới liên lạc điện báo của toàn cầu, khiến cho nhiều tổng đài điện báo bị chạm điện dẫn tới đường dây điện báo bị cháy. Ngoài ra, nó còn gây ra hiện tượng cực quang kéo dài tới tận Caribe.

5.2. Bão Mặt trời phá hủy mạng điện thoại tại Mỹ

Đây là cơn bão Mặt trời thứ 2 được ghi nhận vào năm 1989. Nó đã khiến hệ thống điện thoại đường dài của nhiều bang trên nước Mỹ bị phá hủy hoàn toàn. Sau sự việc này, nhà mạng AT&T của Mỹ đã phải thiết kế lại toàn bộ hệ thống điện của các cáp kết nối xuyên qua Đại Tây Dương.

Đã từng có nhiều lần xảy ra hiện tượng bão Mặt trời gây ảnh hưởng lớn Trái đất. (Ảnh: Wiki)

5.3. Bão Mặt trời phá hủy hệ thống điện tại Canada

Cũng trong năm 1989, 6 triệu người tại Canada đã phải sống trong tình trạng mất điện hoàn toàn do hệ thống điện bị bão Mặt trời tàn phá. Rất may, cơn bão này không xảy ra vào thời điểm lạnh nhất của đất nước này, bởi nếu không, sẽ có hàng nghìn người bị chết rét do hệ thống sưởi không thể hoạt động vì mất điện.

5.4. Sự kiện Bastolle Day

Sự kiện này được đặt theo tên của ngày Quốc khánh nước Pháp (ngày phá ngục Bastille) và nó diễn ra vào 14/7/2000. Một trận bão Mặt trời ở cấp X5 đã khiến cho một số vệ tinh bị rơi vào tình trạng đoản mạch và làm gián đoạn sóng vô tuyến.

5.5. Bão Mặt trời ngày Halloween

Vào ngày 28/10/2003, cơn bão Mặt trời cấp X45 đã gây ra ảnh hưởng lớn tới các thiết bị cảm biến của tàu quan sát.

5.6. Bão Giáng sinh năm 2006

Cơn bão Mặt trời cấp X9 đã khiến cho việc liên lạc các vệ tinh và trái đất bị gián đoạn trong suốt 10’. Nó cũng gây ra tình trạng tương tự với tín hiệu GPS. Thậm chí thiết bị chụp ảnh của vệ tinh GOES đã bị hư hại nặng nề.

Ngoài ra, lần xuất hiện gần đây nhất của bão Mặt trời là vào năm 2014, tuy nhiên, sức tàn phá của nó không nghiêm trọng.