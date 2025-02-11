Bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông thành bão số 13, có thể mạnh đến cấp 14

Các chuyên gia nhận định, đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, cường độ mạnh nhất có thể đạt đến cấp 14. Khoảng ngày 7/11, bão di chuyển vào đất liền nước ta.

Theo chuyên gia khí tượng, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp của bão là từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6-9/11.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, bão còn bị tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như tác động của địa hình khi đổ bộ vào Philippines, nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.