Bão Kalmaegi rất mạnh, Việt Nam quyết định phát tin bão khẩn cấp

Chiều 4-11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, cho biết lúc 16 giờ, bão Kalmaegi đang ở trên vùng biển phía tây khu vực miền Trung Philippines với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Sớm mai bão Kalmaegi vào Biển Đông﻿

Ông Khiêm đánh giá bão Kalmaegi có tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Các dự báo hiện tại cho thấy bão rất mạnh, khi đến gần đất liền nước ta có rất ít yếu tố có thể làm bão giảm cấp nhanh.

"Căn cứ theo quyết định 18/2021 của Thủ tướng Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, lúc 17 giờ chiều nay, dù bão chưa chính thức vào Biển Đông, nhưng cơ quan Khí tượng Thuỷ văn quốc gia đã quyết định ban hành tin bão khẩn cấp để nâng cao cảnh giác về tác động của cơn bão này những ngày tới”, ông Khiêm nói.

Theo dự báo hiện tại của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, sáng sớm 5-11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 năm 2025. Sau khi vào Biển Đông, bão đi rất nhanh, cường độ có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

“Qua thảo luận với các trung tâm bão quốc tế như Nhật Bản, Trung Quốc… và qua phân tích dữ liệu hệ thống quan trắc, chúng tôi nhận định bão số 13 sẽ đạt cường độ cực đại khi bão vào đến đặc khu Trường Sa.