Bão Kalmaegi rất mạnh, Thủ tướng yêu cầu triển khai biện pháp ứng phó mức cao nhất

Ngày 4-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 208 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

Bão ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa﻿

Công điện cho biết đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề, để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng yêu cầu:

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương, KH&CN, GD&ĐT, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP, nhất là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (khu vực dự kiến bão có thể ảnh hưởng trực tiếp) tổ chức theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, cập nhật thường xuyên tình hình tại địa phương.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Thủ tướng yêu cầu tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa" với tinh thần quyết liệt nhất.