Bão Kalmaegi nguy hiểm đến mức có thể 'đe dọa tính mạng' khi đổ bộ vào Philippines

Với sức gió duy trì 150km/h và gió giật lên tới 205km/h, bão Kalmaegi, có tên địa phương là Tino được dự báo sẽ di chuyển qua quần đảo Visayas và xuất hiện trên Biển Đông ngày 5/11.

Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết sự kết hợp giữa hoàn lưu bão Kalmaegi và rãnh gió đứt (shear line) đã gây mưa lớn và gió mạnh trên khu vực Visayas cùng các vùng lân cận.

Bão Kalmaegi. Ảnh: EUMETSAT

“Do tương tác với địa hình, bão Tino có thể suy yếu nhẹ khi đi qua Visayas. Tuy nhiên, bão được dự báo vẫn duy trì cường độ mạnh trong suốt thời gian quét qua lãnh thổ Philippines", PAGASA thông báo.

Hơn 160 chuyến bay đến và đi từ các khu vực bị ảnh hưởng đã bị hủy trong khi các ngư dân được khuyến cáo nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn gần nhất và tạm thời không ra khơi.

Theo thông tin từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines, tại tỉnh Southern Leyte, giới chức phòng chống thiên tai đã sơ tán cư dân khỏi các khu vực trũng thấp và ven biển. PAGASA cảnh báo nguy cơ cao xảy ra “nước dâng do bão gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa tính mạng” với độ cao sóng có thể vượt quá 3 mét tại các khu vực ven biển và vùng trũng ở miền Trung Philippines, bao gồm một phần đảo Mindanao.

Bão Kalmaegi xuất hiện trong bối cảnh Philippines - quốc gia trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm vẫn đang phục hồi sau hàng loạt thiên tai gần đây như động đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trước đó vào tháng 9, siêu bão Ragasa đã quét qua miền Bắc đảo Luzon, buộc chính phủ phải tạm dừng hoạt động và cho học sinh nghỉ học khi gió mạnh và mưa lớn hoành hành trên diện rộng.