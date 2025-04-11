Bão KALMAEGI mạnh thêm 1 cấp, sớm mai sẽ phát tin bão khẩn cấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão KALMAEGI đang mạnh lên rất nhanh. 7 giờ sáng nay, 4-11, bão đã mạnh lên cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16, mạnh thêm một cấp so với sáng qua.

Dự báo trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 năm 2025.

“Muộn nhất là 5 giờ sáng mai, 5-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia sẽ phát bản tin bão khẩn cấp”, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay.