Bão Kalmaegi di chuyển nhanh, khả năng ảnh hưởng trực tiếp Đà Nẵng - Khánh Hòa

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khoảng sáng 5/11, bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

Các kết quả dự báo mới nhất cho thấy, đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh. Bão có thể đạt cường độ trên cấp 13-14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Kalmaegi, cập nhật 20h ngày 3/11. Nguồn: NCHMF

“Khoảng từ đêm 6/11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng - Khánh Hòa. Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15”, chuyên gia khí tượng nhận định.