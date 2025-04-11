Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh: Hàng loạt tỉnh, thành triển khai ứng phó khẩn cấp

Đắk Lắk họp khẩn

Trước dự báo cơn bão số 13 (Kalmaegi) có cường độ rất mạnh, khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh thành, trong đó có Đắk Lắk, ngay trong tối 3/11, địa phương này đã tổ chức họp khẩn để lên phương án ứng phó.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu khu vực phía Đông của tỉnh, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương...

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp. Ảnh: TN

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các địa phương ven sông, vùng trũng thấp phải di dời dân đến nơi an toàn, kiểm tra công trình trọng điểm, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú an toàn, tuyệt đối không để người dân lưu trú trên phương tiện khi bão đổ bộ.

Lực lượng quân sự, công an, biên phòng đã được điều động xuống các địa bàn xung yếu để hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn dân cư. Các ngành chức năng chuẩn bị vật tư, phương tiện, lương thực, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.