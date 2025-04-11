Bão Kalmaegi: Cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 1h sáng nay (4/11), vị trí tâm bão Kalmaegi ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16, tăng 2 cấp so với lúc 7h sáng hôm qua (3/11).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Đến 1h ngày mai (5/11), vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines với cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Ít giờ sau đó, bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025 với cường độ mạnh thêm. Sau khi vào Biển Đông, bão giữ nguyên hướng di chuyển. Đến 1h ngày 6/11, tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 630km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc này đạt cực đại với cấp 14, giật cấp 17.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h. Đến 1h ngày 7/11, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cường độ giảm nhẹ, còn cấp 13, giật cấp 16.