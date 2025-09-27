Báo Indonesia lo ngại viễn cảnh xấu cho bóng đá Malaysia sau án phạt của FIFA

Bóng đá Đông Nam Á vừa chấn động khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ra quyết định xử phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ nhập tịch vì gian lận hồ sơ.

Kết quả điều tra cho thấy FAM đã gửi tài liệu bị chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa quyền thi đấu cho các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ kháng cáo án phạt của FIFA (Ảnh: FAM).

Nhóm cầu thủ này từng ra sân trong trận Malaysia gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6/2025. Sau trận, FIFA nhận được đơn khiếu nại về tính hợp lệ của một số cầu thủ và nhanh chóng mở cuộc điều tra. Kết quả xác định FAM cùng các cầu thủ liên quan đã vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA về việc làm giả và sử dụng giấy tờ không hợp pháp.

FIFA phạt FAM 350.000 CHF (hơn 11 tỷ đồng). Bảy cầu thủ nhập tịch bị phạt mỗi người 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Vấn đề tư cách thi đấu của họ sẽ tiếp tục được FIFA Football Tribunal xem xét.

ĐT Malaysia đối diện với việc bị xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam nếu như kháng cáo bất thành (Ảnh: Hải Hoàng).

Truyền thông Malaysia lập tức phản ứng trước án phạt. Tờ Harian Metro gọi đây là “đòn giáng mạnh vào bóng đá Malaysia”, đặc biệt trong bối cảnh nền bóng đá nước này vừa hồi sinh nhờ sự góp mặt của nhiều cầu thủ nhập tịch.

Tờ báo viết: “Sự cố chấn động này làm tổn hại danh tiếng của FAM khi tổ chức đang nỗ lực xây dựng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup và World Cup. Với việc nhiều trụ cột bị đình chỉ thi đấu và phải đối mặt với án phạt nặng, đội tuyển quốc gia có thể buộc phải tái cấu trúc để duy trì quá trình chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế”.

Trong khi đó, CNN Indonesia nhận định: “Án phạt từ FIFA khiến đội tuyển Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua 0-3 trước Việt Nam ở trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027”.

Tờ báo dẫn chứng: “Theo Điều 55 Bộ luật Kỷ luật FIFA, việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ đồng nghĩa đội tuyển bị xử thua và chịu phạt tối thiểu 6.000 CHF. Điều 31 cũng quy định rõ: đội bị loại sẽ bị tính thua 0-3”.

Ngoài án phạt từ FIFA, truyền thông Đông Nam Á cảnh báo Malaysia còn có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt bổ sung từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).