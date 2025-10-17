Bảo hiểm sẽ chi trả khoảng 10 tỷ sửa đập thủy điện Bắc Khê 1

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Thế Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 (chủ đầu tư trực tiếp quản lý công trình), cho biết đơn vị đã lập kế hoạch sửa chữa khu vực đập bị vỡ và gửi lên Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn để xin phê duyệt. Khi được chấp thuận, công ty sẽ tiến hành thi công.

Theo ông Quang, khu vực đập bị vỡ sẽ được đổ bê tông và xây lại những hạng mục bị sập, hư hỏng do sự cố.