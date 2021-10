Báo Hàn viết về cuộc đời cơ cực của Phi Nhung

Ca sĩ Mạnh Quỳnh: ''Tôi đã hết nước mắt để khóc''

Ngày 1/10, ca sĩ Mạnh Quỳnh, bạn thân kiêm bạn diễn ăn ý nhất của Phi Nhung, đã gửi lời tiễn biệt cô trên trang cá nhân. Trong bài viết, nam ca sĩ nhắc lại lời hứa của hai người, và bày tỏ niềm nuôi tiếc khi không thể cùng Phi Nhung hoàn thành lời hẹn ước.

"Lời Nhung hứa khi mình về già, Quỳnh ngồi xe lăn, Nhung đẩy Quỳnh đi hát phục vụ khán giả để trọn một đời cống hiến nghệ thuật cho người Việt Nam. Giờ Nhung thất hứa rồi. Nhưng thôi, Quỳnh không trách Nhung đâu", ca sĩ Mạnh Quỳnh viết.

Nam ca sĩ 49 tuổi dặn dò Phi Nhung "ngủ ngon" và "đừng phiền lụy thêm chuyện cõi đời này nữa". Anh cho rằng Phi Nhung đã trả xong nợ kiếp nhân sinh.

Bạn diễn nổi tiếng của Phi Nhung chia sẻ cảm xúc: "Hãy về sum họp cùng mẹ và những người thân yêu của Nhung nơi cõi vĩnh hằng. Xin lỗi Nhung, Quỳnh đã không còn nước mắt để khóc tiễn Nhung đi".