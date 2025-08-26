Bao giờ toàn bộ Nghệ An, Hà Tĩnh có điện trở lại?

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Nghệ An, ngay sau khi bão đi qua, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai khẩn trương công tác kiểm tra, khoanh vùng sự cố và tổ chức lực lượng để khắc phục.

Cột điện bị bão quật đổ ngả xuống đường ở Nghệ An.

Lãnh đạo Điện lực tỉnh Nghệ An cho hay, tính đến ngày 26/8, toàn tỉnh có hơn 868.000 nghìn khách hàng đang bị mất điện. Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm địa bàn TP Vinh (cũ), Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai (cũ). Riêng khu vực TP Vinh (cũ), tình trạng mất điện diện rộng chủ yếu do cây cối ngã đổ vào đường dây, làm đứt dây dẫn và gãy cột điện.