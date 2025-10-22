Bao giờ thực hiện dự án công viên của 'khu đất vàng' bến Nhà Rồng và số 1 Lý Thái Tổ?

Sở NN&MT TP.HCM vừa có báo cáo về việc thực hiện dự án cải tạo mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) và dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Cụ thể, khu đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có diện tích hơn 31 ha. Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng khoảng 37.000m²; có ba mặt tiền ở đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, bên trong có 7 ngôi biệt thự cũ bỏ hoang nhiều năm.

"Khu đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ rộng khoảng 37.000m². Ảnh: NC

Sở NN&MT đề xuất Bí thư Thành ủy TP.HCM xem xét trình tự thực hiện hai dự án theo một trong hai phương thức là đầu tư công hoặc đối tác công tư (Hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán).

Với dự án cải tạo mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh