Báo giá khớp nối mềm cao su mới nhất Asia Industry 2025

Khớp nối mềm cao su là gì?
Khớp nối mềm cao su, hay còn gọi là khớp nối giãn nở cao su, là loại ống nối mềm được làm từ cao su thiên nhiên hoặc cao su tổng hợp. Kết hợp với lớp vải gia cường và cốt thép giúp tạo ra kết cấu dẻo dai nhưng vẫn rất chắc chắn.
Khớp nối thường có cấu tạo gồm ba lớp chính:
● Lớp cao su EPDM hoặc cao su tổng hợp chịu nhiệt và hóa chất.
● Lớp vải nylon dạng sợi có độ đàn hồi cao.
● Lớp cốt thép đan xen gia cố chịu áp lực.
Khớp nối mềm cao su là gì? Báo giá mới nhất 2025 (Nguồn: Asia Industry)
Ứng dụng thực tế
Khớp nối mềm cao su có tính ứng dụng rất đa dạng trong các ngành công nghiệp và hệ thống dân dụng:
● Hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải.
● Hệ thống HVAC (nhiệt, thông gió, điều hòa không khí).
● Phòng cháy chữa cháy (PCCC).
● Ngành công nghiệp hóa chất và thực phẩm.
● Hàng hải, đóng tàu.
● Máy bơm và van công nghiệp.
Phân loại khớp nối mềm cao su
Khớp nối mềm cao su được phân loại theo hình thức kết nối, vật liệu và xuất xứ. Một số cách phân loại phổ biến gồm:
Theo kiểu kết nối:
● Mặt bích: Kết nối bằng mặt bích (thép, inox), phù hợp hệ thống lớn.
● Nối ren: Dùng cho ống nhỏ, dễ lắp.
● Rắc co: Tháo lắp nhanh, dùng cho hệ thống dân dụng.
Theo chất liệu:
● EPDM: Chịu nhiệt, hơi, ozone.
● NBR: Chịu dầu, khí nén.
● Neoprene: Chịu thời tiết, hóa chất nhẹ.
● Inox: Chống ăn mòn, dùng cho nước, thực phẩm.
● Thép mạ kẽm, gang, thép đen: Phù hợp hệ thống nước, chịu lực.
Theo xuất xứ:
● Trung Quốc: Giá rẻ, đa dạng, cần chọn nhà cung cấp uy tín.
● Hàn Quốc: Chất lượng ổn định.
● Nhật Bản, Đức: Cao cấp, độ bền cao.
● Việt Nam: Tiêu chuẩn tốt, giá cạnh tranh.
Báo giá khớp nối mềm cao su mới nhất
Giá khớp nối mềm cao su có sự biến động tùy theo kích thước, loại mặt bích và nhà sản xuất. Dưới đây là bảng giá tham khảo phổ biến cho các loại khớp nối mềm cao su dùng trong công nghiệp và dân dụng, với chiều dài tiêu chuẩn 300mm và mặt bích DIN hoặc JIS:
Bảng giá khớp nối mềm cao su rắc co
|Kích thước (DN)
|Đơn giá (VNĐ)
|DN15
|120.000
|DN20
|130.000
|DN25
|150.000
|DN32
|180.000
|DN40
|210.000
|DN50
|300.000
Bảng giá khớp nối mềm cao su mặt bích
|Kích thước (DN)
|Đơn giá (VNĐ)
|DN50
|660.000
|DN65
|790.000
|DN80
|880.000
|DN100
|980.000
|DN125
|1.950.000
|DN150
|2.300.000
|DN200
|2.950.000
Lưu ý:
● Giá trên chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển.
● Có thể sản xuất theo yêu cầu với chiều dài và loại mặt bích riêng biệt.
● Đơn giá có thể thay đổi tùy nhà cung cấp và số lượng đặt hàng.
Lưu ý khi lựa chọn và sử dụng
Để phát huy tối đa hiệu quả và tuổi thọ của khớp nối mềm cao su, cần lưu ý các điểm sau:
● Chọn loại khớp nối phù hợp với môi trường làm việc.
● Chọn kích thước chính xác.
● Lắp đặt đúng kỹ thuật.
● Tránh sử dụng khớp nối cao su trong hệ thống dẫn xăng dầu.
● Bảo trì định kỳ.
Asia Industry - Nơi cung cấp khớp nối mềm cao su uy tín
Nếu bạn đang tìm khớp nối mềm cao su cho công trình hoặc hệ thống đường ống của mình, việc chọn đúng nhà cung cấp uy tín sẽ giúp đảm bảo độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài. Asia Industry – Inoxsteel.vn luôn là lựa chọn đáng tin cậy với những điểm mạnh sau:
● Hàng chính hãng, có đầy đủ giấy tờ CO-CQ, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
● Có đủ kiểu dáng và kích thước, phù hợp với nhiều hạng mục: cấp thoát nước, HVAC, công nghiệp, xây dựng…
● Giá hợp lý, báo giá rõ ràng, dễ dàng cân đối cho từng loại dự án.
● Đội ngũ kỹ thuật tư vấn tận tình, giúp bạn chọn được giải pháp hiệu quả nhất.
● Giao hàng nhanh trên toàn quốc, đúng hẹn và đúng cam kết.
Kết luận
Khớp nối mềm cao su là giải pháp hiệu quả để cải thiện tuổi thọ và hiệu suất vận hành của hệ thống đường ống và các thiết bị công nghiệp. Lựa chọn sản phẩm chất lượng từ nhà cung cấp uy tín, đồng thời tuân thủ quy trình lắp đặt và bảo trì chuẩn sẽ giúp hệ thống vận hành an toàn, ổn định và bền bỉ.
