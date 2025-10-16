Báo giá khớp nối mềm cao su mới nhất Asia Industry 2025

Khớp nối mềm cao su là gì?

Khớp nối mềm cao su, hay còn gọi là khớp nối giãn nở cao su, là loại ống nối mềm được làm từ cao su thiên nhiên hoặc cao su tổng hợp. Kết hợp với lớp vải gia cường và cốt thép giúp tạo ra kết cấu dẻo dai nhưng vẫn rất chắc chắn.

Khớp nối thường có cấu tạo gồm ba lớp chính:

● Lớp cao su EPDM hoặc cao su tổng hợp chịu nhiệt và hóa chất.

● Lớp vải nylon dạng sợi có độ đàn hồi cao.

● Lớp cốt thép đan xen gia cố chịu áp lực.

Khớp nối mềm cao su là gì? Báo giá mới nhất 2025 (Nguồn: Asia Industry)

Ứng dụng thực tế

Khớp nối mềm cao su có tính ứng dụng rất đa dạng trong các ngành công nghiệp và hệ thống dân dụng:

● Hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải.

● Hệ thống HVAC (nhiệt, thông gió, điều hòa không khí).

● Phòng cháy chữa cháy (PCCC).

● Ngành công nghiệp hóa chất và thực phẩm.

● Hàng hải, đóng tàu.