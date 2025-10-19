Bão Fengshen giật cấp 10, vào Biển Đông chiều tối nay

Tới 1 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ,

Dự báo chiều tối hôm nay 19-10, bão Fengshen tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo đường đi của bão Fengshen thời điểm 1 giờ ngày 19-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão Fengshen ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines.

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 15,00 độ Vĩ Bắc - 19,00 độ Vĩ Bắc Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,50 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Tới 1 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Bắc. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 10, giật cấp 13. bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ,

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 15,50 độ Vĩ Bắc - 20,50 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5 m, biển động rất mạnh.