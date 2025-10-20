Bão Fengshen gây thiệt hại nặng nề tại Philippines, ít nhất 10 người thiệt mạng

Hội đồng Quản lý và Giảm rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) của Philippines cho biết, có 37.825 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão, ít nhất 13.710 người phải sơ tán.

Bão Fengshen ảnh hướng đến nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung của Philippines. Ảnh: Philstar

Lũ lụt đã ảnh hưởng đến 48 khu vực thuộc 4 vùng: Trung Luzon, Mimarropa, Tây Visayas và Đông Visayas. Một số thành phố đã ban bố tình trạng thiên tai. Cơn bão cũng làm gián đoạn hạ tầng giao thông, với 12 đoạn đường bộ và 10 cây cầu bị hư hại, trong đó khoảng 77% vẫn chưa thể lưu thông, phần còn lại chỉ mở được một làn xe. Trên biển, 60 cảng bị ảnh hưởng, khiến hơn 4.100 hành khách bị mắc kẹt.

Tại tỉnh Capiz – khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, với lượng mưa trong ngày 18/10 gần bằng mức trung bình của cả tháng. Hàng trăm người đi làm bị mắc kẹt do nhiều tuyến đường bị ngập sâu, khiến các phương tiện công cộng và tư nhân không thể di chuyển.

Các lớp học ở tất cả các cấp học đã bị tạm dừng từ ngày 20-22/10, trong khi chính quyền tiếp tục theo dõi mực nước sông và kênh rạch. Người dân được khuyến cáo không băng qua các tuyến đường ngập nước và sơ tán đến nơi an toàn khi cần thiết.

Công tác cứu trợ và cứu nạn đang được triển khai khẩn trương. Hàng cứu trợ đã được phân phối tại các trung tâm sơ tán, trong khi các đội tìm kiếm – cứu hộ túc trực 24/24 để ứng phó nếu tình hình xấu đi. Chính phủ Philippines đã giải ngân 2,08 triệu peso hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Fengshen đã ra khỏi Khu vực Trách nhiệm của Philippines vào sáng 20/10. Hiện bão duy trì sức gió 65 km/h, giật tới 80 km/h, di chuyển xa dần đất liền nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến thời tiết tại một số vùng ven biển.