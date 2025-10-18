Bão Fengshen có thể giật tới cấp 13, ảnh hưởng tới Việt Nam thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 18-10, vị trí tâm bão Fengshen ở khoảng 13,2 độ vĩ Bắc; 125,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, cách đảo Luzon khoảng 480 km về phía Đông Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sáng 19-10, bão Fengshen sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Luzon, Philippines, sau đó trong chiều và tối cùng ngày sẽ đi qua đảo này và tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm.

Sau khi vào Biển Đông, bão số 12 có xu hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm. Khoảng ngày 22-10, khi di chuyển tới khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão có thể đạt cấp 11, giật cấp 13.

Tuy nhiên, khi vào Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh đang hoạt động mạnh, khiến hướng di chuyển bị chặn ở phía Bắc và phía Tây.

Ảnh hưởng của bão Fengshen phụ thuộc vào diễn biến di chuyển của không khí lạnh