Bão Fengshen chính thức trở thành bão số 12, không khí lạnh bắt đầu tràn về

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 16h, vị trí tâm bão số 12 (bão Fengshen) ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Bão Fengshen chính thức vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h. Đến 16h ngày 20/10, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ gió của bão lúc này tăng lên cấp 10, giật cấp 12 và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16h ngày 21/10, vị trí tâm bão số 12 trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc; cường độ đạt mức mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13.