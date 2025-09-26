Bão dồn dập trên Biển Đông, từ nay đến cuối năm còn bao nhiêu cơn nữa?

Dự kiến vào đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Theo dự báo, bão có khả năng mạnh lên cấp 12–13, giật cấp 16. Kịch bản cực đoan nhất được các chuyên gia nhận định là bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, diễn biến của bão vẫn còn biến động và sẽ tiếp tục được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật.

Tính riêng trong tháng 9/2025, Biển Đông đã ghi nhận 4 cơn bão gồm Tapah, Mitag, Ragasa và sắp tới là Bualoi, cùng với một áp thấp nhiệt đới. Số lượng này cao hơn trung bình nhiều năm tới 2 cơn. Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tuần qua, Biển Đông đã liên tiếp xuất hiện 3 cơn bão, bao gồm cả bão Bualoi.