Bão đã nổi, mặt hàng quan trọng 15 ngày 3 lần tăng giá

Không chỉ giá xăng dầu, sau kỳ điều chỉnh ngày 11/3, giá nhiều mặt hàng khác cũng tăng mạnh.

Ngày 14/3, Chi nhánh công ty CP Kinh doanh xi măng miền Bắc tại Yên Bái cũng thông báo tăng giá bán các mặt hàng xi măng thêm 50.000 đồng/tấn. Lý do được đưa ra là do chi phí đầu vào để sản xuất xi măng tăng cao như giá than, dầu, cước vận chuyển phụ gia... dẫn đến giá thành sản xuất xi măng cũng tăng theo.

Ngày 12/3, Công ty CP Xi măng Xuân Thành cũng thông báo tăng thêm 100.000 đồng/tấn đối với sản phẩm xi măng bao, rời. Thời gian áp dụng từ 6h ngày 20/3.

Cũng trong ngày 14/3, Công ty CP Công nghệ và Giải pháp nước Tân Á Đại Thành cũng tăng giá sản phẩm bình nước nóng từ 200.000-300.000 đồng/bình. Máy lọc nước điều chỉnh tăng từ 200.000-250.000 đồng/máy. Mức giá mới được áp dụng từ ngày 21/3.

Lý do được công ty này đưa ra là vì đứng trước biến động liên tục tăng của giá nguyên liệu như dầu thô, niken, khí đốt, xăng với mức tăng lớn nhất trong 6 thập kỷ và giá lên cao nhất kể từ năm 2005 đến nay.