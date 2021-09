Bão chồng dịch – MobiFone huy động tối đa nguồn lực để phòng, chống bão số 5

Việc tăng cường máy phát điện cố định và lưu động, chuẩn bị nhiên liệu cũng đang gấp rút thực hiện và luân chuyển trong nội bộ phù hợp với thực tế đánh giá dự báo mức độ nguy hiểm và thiệt hại do bão có thể gây ra theo từng khu vực. Ngoài ra, MobiFone tại các tỉnh miền Trung cũng đã triển khai các phương án để phòng chống ngã đổ cột anten, giảm tải trọng của trụ, gia cố, kiểm tra dây co trước khi bão đổ bộ. Đặc biệt, đã hoàn thành việc kiểm tra toàn bộ các thiết bị, cơ sở hạ tầng và kiểm tra, gia cố để đảm bảo an toàn về con người, tài sản, chất lượng dịch vụ của MobiFone.