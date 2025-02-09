Báo chí quốc tế viết về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Bài viết của hãng thông tấn Cuba Plensa Latina nhấn mạnh, bất chấp thời tiết thất thường, hàng chục nghìn người Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước đã tập trung dọc các tuyến phố ở thủ đô Hà Nội nhiều giờ trước khi diễn ra lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Khoảng 40.000 quân nhân và các khối quần chúng tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố khai sinh "Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" năm 1945. Ngoài ra, khoảng 400 quân nhân của các lực lượng vũ trang Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia cũng tham gia diễu binh.

Bài báo trên trang France 24 của Pháp viết về những lá cờ đỏ tung bay trong niềm tự hào dân tộc, những đoàn người yêu nước Việt Nam diễu hành qua các con phố Thủ đô.

Xe tăng, máy bay không người lái và các khẩu đội tên lửa di chuyển trên đường phố trong khi trực thăng và máy bay bay lượn phía trên những người dân cuồng nhiệt, hàng ngàn người đã cắm trại qua đêm trên vỉa hè chờ đợi để được trực tiếp cảm nhận không khí hào hùng trong những ngày kỷ niệm lịch sử.

Các hệ thống vũ khí, khí tài của Việt Nam được phô diễn trong lễ kỷ niệm. Ảnh: TPO

Bài viết nhấn mạnh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm, trước sự chứng kiến ​​của lãnh đạo và quan chức cấp cao các nước, gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia và Cuba…