Báo chí là cầu nối đưa tri thức số đến gần người dân

TS. Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ba trụ cột chuyển đổi số

Nền tảng khởi đầu cho Ngày Chuyển đối số (CĐS) Quốc gia. Ngày 10/10 hằng năm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn là Ngày Chuyển đối số (CĐS) Quốc gia từ năm 2022. Sự kiện thường niên này là dịp để nâng cao nhận thức của toàn dân về vai trò và lợi ích của CĐS, đồng thời thúc đẩy sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Việc có một ngày CĐS Quốc gia tạo điểm nhấn thống nhất, giúp định kỳ đánh giá kết quả và duy trì cam kết hành động trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, nền móng cho công cuộc CĐS Việt Nam được đặt ra từ Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020, phê duyệt Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030. Chương trình này xác định ba trụ cột đồng bộ: Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số, với mục tiêu kép là vừa phát triển Kinh tế-Xã hội (KTXH), vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Sự cam kết mạnh mẽ từ người đứng đầu Chính phủ đã tạo một khung chính sách vững chắc để triển khai CĐS trên quy mô lớn và lâu dài.

Thành tựu CĐS của Việt Nam giai đoạn 2020–2024 đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trên cả ba trụ cột chính, góp phần thay đổi tích cực đời sống KTXH. Dưới đây là cái nhìn khái quát về những thành tựu nổi bật:

Chính phủ số - Dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân: Trọng tâm thời gian qua là chuyển các dịch vụ công trực tuyến sang trạng thái toàn trình (end-to-end), cho phép người dân giải quyết thủ tục hoàn toàn trên mạng. Mục tiêu hướng tới năm 2030 là 70% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thực tế bước đầu rất khả quan: một số dịch vụ công trực tuyến đã có tỷ lệ người dân sử dụng từ xa lên tới 95%. Điều này cho thấy nếu dịch vụ được thiết kế thuận tiện, người dân sẵn sàng chuyển từ giao dịch trực tiếp sang trực tuyến, vừa tiết kiệm được cả thời gian và chi phí. Thành công của Chính phủ số được đo bằng mức độ hài lòng và những tiện ích mang lại cho người dân hơn là số lượng cổng dịch vụ được xây dựng. Trên bình diện quốc tế, chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử (E-Government Development Index - EGDI) năm 2024 của Việt Nam đứng thứ 72/193 Quốc gia. Thứ hạng này giúp Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nhóm các nước đang phát triển trong khu vực (so với Campuchia hạng 120, Myanmar 138, Lào 152), nhưng để bứt phá vào nhóm tiên tiến, chúng ta cần nâng cao chất lượng dịch vụ trực tuyến (Online Service Index - OSI) vốn đang là điểm nghẽn, trong khi hạ tầng viễn thông của ta đã rất mạnh và nguồn nhân lực (Human Capital Index - HCI) cũng cải thiện đáng kể (từ 0,6903 năm 2022 lên 0,7267 năm 2024).

Kinh tế số - Động lực tăng trưởng mới: Kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng của Việt Nam. Hiện lĩnh vực này đóng góp khoảng 17% GDP cả nước, với tốc độ tăng trưởng gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng chung của GDP. Sự bùng nổ này khẳng định CĐS không chỉ là chi phí hành chính, mà là khoản đầu tư hiệu quả đem lại năng suất và giá trị kinh tế. Nhằm khai thác tối đa tiềm năng, Ủy ban Quốc gia về CĐS đã đặt ưu tiên phổ cập hạ tầng số và thúc đẩy sáng tạo ứng dụng số trong năm 2024, tạo động lực mới cho tăng năng suất lao động. Hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam phát triển mạnh với khoảng 76.000 doanh nghiệp (2023). Mục tiêu sắp tới là hình thành những doanh nghiệp công nghệ tầm cỡ toàn cầu. Điều cốt lõi là chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ số hóa những quy trình đơn giản sang ứng dụng các công nghệ tiên tiến (AI, IoT…) để tối ưu hóa sản xuất, chuỗi cung ứng – qua đó thúc đẩy tăng trưởng theo cấp số nhân thay vì tuyến tính.