Báo chí đóng vai trò quan trọng lan tỏa tinh thần Nghị quyết 57 đến người dân

Chiều 24/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ trao giải thưởng Báo chí về Khoa học và công nghệ năm 2024. Thay mặt Bộ KH&CN, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương gửi lời tri ân đến các nhà báo, phóng viên, cơ quan báo chí trong việc lan tỏa mạnh mẽ và cung cấp đầy đủ, chân thực thông tin, kiến thức, kết quả và thành tựu nổi bật của ngành.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Khánh Duy

Trong bối cảnh Nghị quyết 57 đang được triển khai mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương, Thứ trưởng nhận xét báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc đưa những tư tưởng đột phá của Nghị quyết đi vào cuộc sống, đến với người dân.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí tiên phong triển khai, nghiên cứu, ứng dụng, nắm bắt công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, báo chí dữ liệu, báo chí đa nền tảng để có thể tiếp cận được công chúng nhiều hơn nữa, cung cấp được thông tin nhiều hơn nữa, kịp thời hơn nữa.