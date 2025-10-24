Báo chí đóng vai trò quan trọng lan tỏa tinh thần Nghị quyết 57 đến người dân

Chiều 24/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ trao giải thưởng Báo chí về Khoa học và công nghệ năm 2024. Thay mặt Bộ KH&CN, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương gửi lời tri ân đến các nhà báo, phóng viên, cơ quan báo chí trong việc lan tỏa mạnh mẽ và cung cấp đầy đủ, chân thực thông tin, kiến thức, kết quả và thành tựu nổi bật của ngành.
Trong bối cảnh Nghị quyết 57 đang được triển khai mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương, Thứ trưởng nhận xét báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc đưa những tư tưởng đột phá của Nghị quyết đi vào cuộc sống, đến với người dân.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí tiên phong triển khai, nghiên cứu, ứng dụng, nắm bắt công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, báo chí dữ liệu, báo chí đa nền tảng để có thể tiếp cận được công chúng nhiều hơn nữa, cung cấp được thông tin nhiều hơn nữa, kịp thời hơn nữa.
Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, từ hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đến việc cung cấp nguồn dữ liệu khoa học chính thống để báo chí khoa học công nghệ thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong truyền thông về khoa học, công nghệ của quốc gia.
Được tổ chức thường niên từ năm 2012, Giải thưởng Báo chí về Khoa học và công nghệ đã nhận được tổng cộng hơn 8.000 tác phẩm, nhóm tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí, khẳng định được vị thế, uy tín của mình.
Đến nay, nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, thành phố Huế, Bắc Ninh… cũng đã tổ chức các Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ, góp phần thông tin rộng rãi hơn vai trò của truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo bà Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, năm 2024, ban tổ chức tiếp nhận hơn 200 tác phẩm và nhóm tác phẩm từ nhiều cơ quan báo chí trên cả nước. Các tác phẩm dự thi năm nay có sự đầu tư công phu, chất lượng nội dung sâu sắc và hình thức phong phú, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ người làm báo với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ đất nước.
Nhiều tác phẩm đã chạm tới những vấn đề lớn của thời đại công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn và chuyển đổi số. Đây là những công nghệ đang định hình và mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho nhân loại.
Theo Bộ KH&CN, năm 2024 – 2025 là năm đặc biệt với báo chí khoa học công nghệ khi hàng nghìn bài viết đã lan tỏa tinh thần của Nghị quyết 57, qua đó, khẳng định báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là lực lượng đồng hành cùng quá trình thực thi chính sách phát triển quốc gia.
“Nhiều tác phẩm đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, phân tích rõ các điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách, đồng thời kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, khơi thông nguồn lực đầu tư và tăng cường kết nối trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”, ban tổ chức giải thưởng cho biết.
Năm nay, có 24 tác phẩm/nhóm tác phẩm báo chí đoạt giải, bao gồm 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Bộ KH&CN cho biết các tác phẩm giải Nhất mang dấu ấn của tư duy báo chí hiện đại, nơi ngòi bút và ống kính của người làm báo không chỉ ghi lại hiện thực mà còn mở đường cho nhận thức xã hội về sức mạnh của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Báo VietNamNet đạt giải Nhì với tác phẩm “Cơ hội lớn của Việt Nam với công nghệ bán dẫn”.
* Giải Nhất
-Nhóm tác phẩm: “Khi trí tuệ nhân tạo bùng nổ, “gõ cửa” từng nhà” - Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh.
- Nhóm tác phẩm: “Xã hội số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - Báo Quân đội nhân dân điện tử.
- Tác phẩm: “Vũ khí… cứu người” - Kênh VTC14, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
- Tác phẩm: “Chuyện những người hiện thực hóa ‘Giấc mơ bay’ Việt Nam” - VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
* Giải Nhì
- Nhóm tác phẩm: “Đưa công nghệ sinh học vào ứng phó với biến đổi khí hậu: Yêu cầu bức thiết” - Báo Nghệ An.
- Nhóm tác phẩm: “Cơ hội lớn của Việt Nam với công nghệ bán dẫn” - Báo VietNamNet.
- Nhóm tác phẩm: “Ứng dụng công nghệ bảo vệ rừng quốc gia” - Báo Đồng Nai.
- Nhóm tác phẩm: “Công nghệ cao trong y tế - nền tảng cho sự bứt phá” - Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
- Tác phẩm: “Thụ tinh trong ống nghiệm, nơi ‘ươm mầm hạnh phúc’” - TTXVN.
* Giải Ba
- Tác phẩm: “Hành trình trở thành giáo sư toán học của cậu bé bại liệt” - Báo Giáo dục & Thời đại.
- Nhóm tác phẩm: “Tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận: Việt Nam sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới” - Báo Điện tử Chính phủ.
- Tác phẩm: “Công nghệ kiến tạo - Thúc đẩy thương mại hóa sáng chế” - Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam.
- Nhóm tác phẩm: “Sở hữu trí tuệ - Động lực phát triển kinh tế xã hội” - Đài PT-TH Thanh Hóa.
- Tác phẩm: “Nông dân bây giờ đâu còn ‘bán mặt cho đất, bán lưng cho trời’!” – Báo điện tử Hậu Giang.
* Giải Khuyến khích
- Nhóm tác phẩm: “Bản quyền văn hóa thời AI” - Báo Pháp luật Việt Nam
- Nhóm tác phẩm: “Ứng dụng KH&CN: Khoảng cách từ lý thuyết đến thực tiễn” - Báo Thanh Hóa
- Nhóm tác phẩm: “10 năm Đà Nẵng ươm mầm khởi nghiệp” - Báo Đà Nẵng
- Nhóm tác phẩm: “Tạo đường băng cho KH&CN, ĐMST “cất cánh” - Báo Công Thương
- Nhóm tác phẩm: “Tái khởi động dự án điện hạt nhân” - Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt
- Nhóm tác phẩm: “Nguồn tài nguyên vô tận từ đổi mới sáng tạo” - Ban biên tập tin trong nước, TTXVN
- Nhóm tác phẩm: “Trợ lý ảo AI” - Tạp chí Thông tin và Truyền thông
- Tác phẩm: “Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học” - Truyền hình Quốc hội Việt Nam
- Tác phẩm: “Đẩy mạnh phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử” - Truyền hình Nhân Dân
- Nhóm tác phẩm: “Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” - Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh