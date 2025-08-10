Báo chí Algeria: Sức bật của nền kinh tế Việt Nam là bài học giá trị cho nhiều quốc gia

Một số báo còn dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết đây là “mức tăng trưởng quý cao nhất trong hơn một thập kỷ”, phản ánh khả năng thích ứng linh hoạt và sức bền của nền kinh tế Việt Nam trước tác động của tình hình thương mại quốc tế.

Giới quan sát Algeria nhận định, việc Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong khi nhiều nền kinh tế lớn đang chững lại cho thấy tiềm năng ổn định vĩ mô, sức hút đầu tư nước ngoài và hiệu quả của các chính sách đổi mới.