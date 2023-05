Your browser does not support the video tag.

Bão cát kinh hoàng ở Mỹ, 90 ô tô lao vào nhau.

Sputnik dẫn tin từ các quan chức địa phương cho biết có tới 90 phương tiện vướng vào vụ ùn tắc và va chạm trên xa lộ liên tiểu bang số 55, bang Illinois, Mỹ hôm 1/5. Trong đó khoảng 30 xe cơ giới và 40-60 xe chở khách. Hai xe đầu kéo đã bốc cháy do các vụ va chạm, 6 người thiệt mạng.