Báo cáo vụ Việt Á "thổi giá" kit test tại kỳ họp bất thường của Quốc hội

Chiều 30/12, Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc họp báo về dự kiến chương trình, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp bất thường lần thứ nhất khai mạc vào ngày 4/1/2022 và bế mạc vào ngày 11/1/2022.

"Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ", ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.