Báo cáo gây sốc: iPhone 17 Air có giá khởi điểm 1.099 USD

Chỉ còn 1 ngày nữa, giới công nghệ toàn cầu sẽ có cái nhìn đầu tiên về dòng iPhone 17, trong đó tâm điểm chắc chắn thuộc về mẫu iPhone 17 Air.

Một concept iPhone 17 Air. Ảnh: TT Technology

Trong suốt hơn một năm qua, các tin đồn liên tục xoay quanh chiếc điện thoại siêu mỏng táo bạo này của Apple. Và chỉ trong ít ngày tới, công ty sẽ chính thức vén màn “bí mật” vốn đã bị rò rỉ khá nhiều.

Tuy nhiên, theo một báo cáo mới nhất, chiếc iPhone 17 Air có thể còn cao cấp hơn so với những gì nhiều người kỳ vọng.