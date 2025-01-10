Bão Bualoi vừa qua đã xuất hiện 'mầm mống' bão số 11, miền Bắc lại sắp mưa lớn

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết hiện nay, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách xa Philippines, đang tồn tại nhiều nhiễu động.

“Nguyên nhân là do thời điểm này, dải hội tụ nhiệt đới đang duy trì hoạt động ổn định ở vĩ độ thấp. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các nhiễu động xoáy hình thành. Những nhiễu động này được xem là “mầm mống” để các áp thấp nhiệt đới hoặc bão có thể phát triển”, ông Khiêm giải thích thêm.

Hoàn lưu bão số 10 Bualoi gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội ngày 30/9, ngập úng diễn ra ở nhiều tuyến đường. Ảnh: VNN

Theo ông Khiêm, hiện có một đến hai nhiễu động như vậy ở ngoài khơi xa và cơ quan khí tượng đang tập trung theo dõi. Khả năng khoảng 50-55% trong vòng một tuần tới, tức là vào khoảng đầu tháng 10, có thể hình thành các áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines. Các hệ thống này có khả năng di chuyển vào Biển Đông.