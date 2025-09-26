Bão Bualoi tiến vào Biển Đông, cảnh báo gió giật cấp 16, sóng cao 10 mét

Hồi 13h ngày 26/9, tâm bão ở khoảng 12,5°N-121,3°E, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40 km/h.

Dự báo đến 13h ngày 27/9, bão đi vào Biển Đông, mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15, vị trí khoảng 15,2°N-114,2°E. Vùng nguy hiểm được xác định từ 11,5-17,0°N, phía Đông kinh tuyến 112,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, ảnh hưởng đến khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa.

Đến 13h ngày 28/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h, mạnh thêm lên cấp 13, giật cấp 16, vị trí khoảng 17,1°N-109,4°E. Vùng nguy hiểm mở rộng từ 13,0-20,0°N và 108,0-116,5°E, tác động đến Bắc và giữa Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Sang ngày 29/9, bão duy trì hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25-30 km/h, nhưng cường độ giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11. Vị trí lúc này ở khoảng 19,3°N-104,7°E. Khu vực nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 15,0°N và phía Tây kinh tuyến 112,0°E, ảnh hưởng tới Tây Bắc và Giữa Biển Đông, Hoàng Sa, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đảo Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu.

Trong 72-96 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h và có xu hướng suy yếu dần.

Dự báo tác động

Bắc và Giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa: gió mạnh cấp 6-7, tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-13, giật cấp 16. Sóng cao 6-8 m, gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn): gió cấp 6-7, giật 8-9, sóng cao 3-5 m. Từ gần sáng 28/9, gió mạnh lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Gần sáng 28/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu): gió tăng lên cấp 6-7, sau đó mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần chủ động tránh trú an toàn.