Bão Bualoi: Khi thiên tai vượt kịch bản, và cái nghèo không chịu… tan

Dị thường Bualoi và hiệu ứng kèm mưa lũ, dông lốc, sạt lở đất làm 19 người chết, 82 người bị thương. Chưa kể những người mất tích còn chưa tìm thấy, hàng vạn ngôi nhà như trải qua “trận bom trải thảm”, hàng chục ngàn ha lúa màu, nuôi trồng thủy sản mất trắng sau “đại hồng thuỷ”, lũ vượt đê và ngập lụt khắp nơi, giao thông chia cắt, xóm làng cô lập… Vì sao thiệt hại nặng nề đến như vậy?!

Chuyên gia khí tượng và biển đổi khí hậu Huy Nguyễn đã tổng kết được 3 kỷ lục dị tường từ cơn bão này: Tốc độ di chuyển trên biển Đông của Bualoi là nhanh nhất, với vận tốc có lúc đạt 40km/h. Thời gian quần thảo trong đất liền tại một tỉnh/thành lâu nhất với 11 tiếng đồng hồ ở Hà Tĩnh. Và, trong chỉ một ngày, Bualoi, trong phạm vi hoàn lưu bão và vùng rìa bão - đã tạo ra 8 lốc xoáy.

Lốc xoáy “vòi rồng” đã không còn hiếm nữa. Nhưng những clip hiện trường mà người dân ghi lại ở khắp nơi, từ Nam Định (cũ), Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương (cũ), Thanh Hóa, Thái Bình (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội cho thấy trận nào cũng lớn, cũng khủng khiếp với vòng xoáy mây đen kịt, bầu trời tối mịt, vòi rồng xoáy sâu và cao.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn K. (SN 1952, trú tại thôn 10, xã Quỹ Nhất, Ninh Bình) bị sập đổ, đè vào người khiến ông tử vong tại chỗ.

Lốc xoáy có nơi đã vò nát nhà cửa trên phạm vi bằng gần nửa cái làng. Vò tất cả, bất kể là nhà kiên cố hay nhà ngói đơn sơ. Tốc độ nhanh kỷ lục, quần thảo lâu kỷ lục, 8 cơn lốc xoáy “tận thế” trong một ngày, Bualoi đã thật sự viết lại nhiều kỷ lục buồn trong sổ tay khí tượng Việt Nam.

Nếu có một kịch bản cho bão thì Bualoi đã phá vỡ kịch bản. Bởi cũng chẳng có kịch bản nào tuyệt đối đúng, chính xác với sự dị thường như vậy.