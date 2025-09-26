Bão Bualoi đã vào Biển Đông, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo khẩn

Tối 26-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 10, tên quốc tế Bualoi.

Bão số 10 rất mạnh, di chuyển rất nhanh

Công điện cho biết, tối nay, bão Bualoi đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Hiện bão số 10 có cường độ giật cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh khoảng 35km/giờ, gấp 2 lần tốc độ di chuyển của các cơn bão thông thường, cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Đồng thời, hoàn lưu bão gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, là khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 và mưa lũ trong thời gian vừa qua.