Bão Bualoi chưa đổ bộ, Nghệ An đã mưa trắng trời, ô tô nối đuôi 'bơi' trên phố

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), từ đêm qua đến sáng 27/9, nhiều khu vực ở Nghệ An có mưa lớn. Tại TP Vinh (cũ), mưa kéo dài nhiều giờ đã khiến hàng loạt tuyến phố bị ngập sâu.

Nhiều phường, xã ở Nghệ An xuất hiện mưa lớn. Ảnh: T.Lương

Tại tuyến đường 72m (Đại lộ Vinh - Cửa Lò), công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Nghệ An, mưa lớn đã gây ngập sâu. Nước dâng quá nửa bánh xe ô tô, khiến nhiều phương tiện bị chết máy.