Bao Bì Thành Tiến – Sản xuất màng ghép chất lượng, giá tốt tại TPHCM

Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và in ấn bao bì phức hợp, túi zipper, túi nilon và các sản phẩm túi hút chân không chất lượng. Với phương châm “Uy Tín - Chất Lượng - Chuyên Nghiệp” chúng tôi luôn cố gắng mang đến dịch vụ chuyên nghiệp và sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng và người tiêu dùng.
Sơ lược về doanh nghiệp Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến
Được thành lập vào năm 2019 với trụ sở chính đặt tại TPHCM, Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến với sự chỉn chu và tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất và quản lý chất lượng đã nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và có cơ hội hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc. Hiện nay, chúng tôi sở hữu các chi nhánh trải dài từ Nam ra Bắc với trụ sở chính tại TPHCM và 2 chi nhánh đặt tại Đà Nẵng và Hà Nội nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu của doanh nghiệp trên toàn quốc.
Sở hữu hệ thống nhà xưởng rộng lớn cùng với máy móc và thiết bị hiện đại được nhập khẩu. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được đa dạng quy mô đơn hàng từ sản xuất và in ấn số lượng lớn đến các đơn hàng số lượng nhỏ. Mỗi thành phẩm được sản xuất đều đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, không chứa chất gây hại.
Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên cùng là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và khẳng định vị thế thương hiệu. Sở hữu đội ngũ nhân nhân viên chuyên nghiệp từ bộ phận văn phòng đến các kỹ thuật viên lành nghề, tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất và lựa chọn chất liệu để có thể đem đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ.
Một số mẫu bao bì đóng gói chất lượng và công nghệ in ấn chuyên nghiệp tại xưởng
Tại Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến, mọi sản phẩm đều được sản xuất và gia công tỉ mỉ với các tiêu chuẩn chất lượng kết hợp với thiết kế sáng tạo và công nghệ in ấn tiên tiến. Dưới đây là một số mẫu bao bì đóng gói sản phẩm nổi bật cùng với công nghệ in trục ống đồng hiện đại:
Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến cung cấp đa dạng các mẫu bao bì đóng gói chuyên nghiệp như túi ép biên, túi hàn lưng giữa, túi đáy đứng, túi zipper hay các mẫu túi nilon in ấn đẹp. Mỗi sản phẩm đều được sản xuất từ chất liệu cao cấp, an toàn giúp tăng độ uy tín thương hiệu và xây dựng niềm tin hiệu quả với khách hàng. Mỗi sản phẩm đều mang đến công dụng bảo quản riêng biệt, tùy thuộc vào nhu cầu bảo quản và nhận diện thương hiệu mà doanh nghiệp nên cân nhắc đưa ra lựa chọn phù hợp hoặc có thể liên hệ với nhà sản xuất để nhận tư vấn giải pháp phù hợp.
2. Công nghệ in trục đồng hiện đại
Công nghệ ghép màng phức hợp cùng với in trục ống đồng hiện đại giúp Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến trở thành đơn vị uy tín trong lĩnh vực sản xuất và in ấn bao bì sản phẩm chất lượng. In ống đồng cho phép in ấn với thiết kế phức tạp và nhiều màu sắc tạo nên hình ảnh bắt mắt và ấn tượng giúp thu hút sự chú ý hiệu quả.
Với công nghệ in ấn này vừa giúp tối ưu hóa thời gian in ấn vừa tiết kiệm hiệu quả mực in hiệu quả, giúp giá thành sản phẩm trở nên cạnh tranh mà còn đảm bảo được chất lượng in ấn. Ngoài ra, khách hàng có thể tùy chỉnh 1- 8 màu phù hợp với mọi ý tưởng thiết kế.
Quy trình sản xuất và in ấn tại Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến được tự động hóa cao, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đảm bảo từ nguyên liệu đầu vào đến hoàn thiện sản phẩm đạt chất lượng vượt trội. Với bao bì phức hợp, quy trình được chia thành các bước sau:
● Bước 1 - Thiết kế bao bì: Tiếp nhận những yêu cầu từ khách hàng về mẫu mã, kích thước và thiết kế mẫu và gửi cho khách hàng chờ duyệt mẫu.
● Bước 2 - Kiểm tra chất liệu: Sau khi khách hàng duyệt mẫu tiến hành kiểm tra nguyên liệu đầu vào, đảm bảo chất liệu sản xuất đạt chuẩn, an toàn tiêu dùng.
● Bước 3 - In ấn bao bì: Công đoạn tỉ mỉ, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ, độ bền màu và sắc nét.
● Bước 4 - Ghép màng phức hợp: Các lớp màng sau khi được in ấn và sấy khô sẽ được ghép lại với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
● Bước 5 - Cắt và tạo hình: Cuộn màng sau khi ghép sẽ được cắt thành từng miếng và tiến hành ép biên, hàn mép hay tạo đáy theo mẫu mã mà khách hàng lựa chọn.
● Bước 6 - Kiểm tra và đóng gói: Thành phẩm được kiểm tra chi tiết về màu sắc, độ kín khí và độ bám dính giữa các lớp màng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thành phẩm sẽ được đóng gói và giao đến tay khách hàng.
Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến - Địa chỉ sản xuất và in ấn bao bì đóng gói chất lượng cao với giá thành ưu đãi
Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến không chỉ là nhà sản xuất mà còn là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp bao bì với đa dạng mẫu mã, kích thước đáp ứng hiệu tối đa nhu cầu doanh nghiệp.
Những lý do bạn nên lựa chọn Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến:
● Chất liệu an toàn: Mỗi nguyên vật liệu đầu vào đều được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót gây ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của thành phẩm.
● Dịch vụ chuyên nghiệp: Khi đặt sản xuất bao bì tại xưởng, quý khách còn được hỗ trợ thiết kế mẫu hoàn toàn MIỄN PHÍ theo yêu cầu, đảm bảo tính độc quyền và đặc trưng thương hiệu.
● Giá thành hợp lý: Với lợi thế là nhà xưởng sản xuất trực tiếp, không thông qua trung gian, nên mức giá bao bì được tối ưu và cạnh tranh nhất trên thị trường.
● Chính sách minh bạch: Các chính sách bảo hành và đổi trả minh bạch, hỗ trợ đổi trả 1:1 nếu như sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.
Bạn đang tìm kiếm một đơn vị sản xuất và in ấn bao bì đóng gói chất lượng với giá thành hợp lý tại TPHCM hay Hà Nội, Liên hệ ngay với Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến thông qua số Hotline bên dưới hoặc đến văn phòng của chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí và xem mẫu và lựa chọn giải pháp đóng gói tối ưu nhất.
Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến
Thuộc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Thành Tiến
Địa chỉ liên hệ
TPHCM: 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hà Nội: 75a đường Nông Vụ, phường Phúc Lợi, Hà Nội
Hotline: 0929.823.868 và 038.772.1477 và 0342.347081
Email đặt hàng: [email protected]