Bảo Anh: 'Tôi bây giờ biết xin lỗi và cảm ơn sau đổ vỡ tình cảm'

Mới đây, Bảo Anh khiến người hâm mộ hào hứng khi hé lộ sẽ trở lại cùng sản phẩm âm nhạc mới mang tên Từng Là Của Nhau. Sau 4 năm mới lại hát ballad, Bảo Anh còn lần đầu tiên hợp tác cùng rapper Táo và trổ tài sáng tác, thể hiện phần rap melody.

Nữ ca sĩ đã "nhá hàng" một đoạn rap của mình trong video quay hình tại phòng thu, có cả rapper Táo và nhà sản xuất TDK xuất hiện. Từng Là Của Nhau có giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai, thêm điểm nhấn từ phần rap melody của Bảo Anh hứa hẹn sẽ gây bất ngờ cho khán giả.