Bảo Anh, Liz Kim Cương gây tranh luận

Trước đó, Liz Kim Cương xuất hiện và diễn ca khúc The stars đêm chung kết Anh trai say hi và được MC Trấn Thành gợi ý xuất hiện trong show mới bản nữ. Vũ Phụng Tiên được thông báo là Em xinh qua sân khấu Thắp sáng nơi em ở Sóng 25. Các nghệ sĩ trình diễn cùng cả hai là Juky San, 52Hz, Pháo, Mỹ Mỹ, Lyly, Danmy, Juky San đều xác nhận tham gia.

Tham gia Em xinh say hi, Bảo Anh nói chương trình cho cô nguồn năng lượng mới để tiếp xúc, hòa mình cùng 29 nghệ sĩ, tạo điều mới mẻ cho chính cô và khán giả.

Trả lời thắc mắc của khán giả về việc Liz Kim Cương không góp mặt, quản lý của nữ ca sĩ cho biết: "Chương trình và ê-kíp của Liz đã có buổi làm việc trao đổi. Tuy nhiên, phía chương trình chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc mời Liz tham gia. Dù ê-kíp nhiều lần liên hệ để cập nhật thông tin, phía chương trình vẫn chưa xác nhận, và đến khi danh sách nghệ sĩ được công bố, mọi người cũng thấy rõ không có sự xuất hiện của Liz”.

Quản lý cho rằng có thể do tiêu chí chưa phù hợp hoặc đơn giản là "duyên chưa đến", đồng thời nhắn nhủ người hâm mộ tiếp tục ủng hộ Liz Kim Cương và hẹn gặp lại cô ở chương trình khác trong thời gian tới.

MC Trấn Thành, nhà sản xuất âm nhạc JustaTee - bộ sậu từ Anh trai say hi - tiếp tục đồng hành trong phiên bản nữ Em xinh say hi. Chương trình ấn định lên sóng vào 31/5.