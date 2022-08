Bảo Anh 'khóa môi' Lãnh Thanh nồng nàn

Ngày 30/8, Bảo Anh đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạcTừng Là Của Nhau, đánh dấu màn trở lại với dòng nhạc ballad sau 4 năm. Ca khúc sáng tác bởi nhạc sĩ LyLy, cùng phần góp giọng của rapper Táo. Nam chính của MV sau bao ngày được Bảo Anh “úp mở" cũng lộ diện, đó chính là diễn viên Lãnh Thanh.

Không drama quá kịch tính với tuyến nhân vật phức tạp, MV tập trung truyền tải nội dung của chính ca khúc - những suy tư của một cô gái sau chia tay. Bảo Anh và diễn viên Lãnh Thanh diễn tả câu chuyện của một cặp đôi, từng trải qua rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ cùng nhau nhưng giờ chỉ còn trong ký ức của cô gái.