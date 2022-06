Bảo Anh gặp Hồ Quang Hiếu sau 5 năm chia tay, thái độ ra sao?

Mới đây, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh xuất hiện cùng nhau trong đoạn clip TikTok vui nhộn. Đôi tình nhân ngày nào kết hợp khá nhuần nhuyễn khi thực hiện các động tác vũ đạo vui nhộn.

Clip: Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu nhảy cùng nhau.

Chia sẻ về clip, Hồ Quang Hiếu hào hứng: "Lâu lâu nhảy cùng bạn cũ Bảo Anh một bài coi". Còn nữ ca sĩ thông báo: "Đưa tuyển thủ team Bảo Anh đi gặp ca sĩ, hot TikToker Hồ Quang Hiếu ạ".