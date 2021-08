Bảo Anh diện bikini phô hình xăm, ẩn ý liên quan đến tình cũ?

Minh Triệu mới đây cũng khoe hình xăm "hiểm hóc" ở mạn sườn trong một bức ảnh bán nude. Ngoài ra chân dài còn nhiều hình xăm khác trên cơ thể.

Ngoài hình xăm là dòng chữ bằng tiếng Anh: "I believed I could so I did" (tạm dịch: "Tôi tin rằng tôi có thể làm như vậy") ở hông, Elly Trần còn có một hình xăm khác ở chân đối diện. Nhiều người đoán đây rất có thể là hình xăm mới của Elly Trần.



Tuy đã có 2 con nhưng Elly Trần vẫn luôn giữ được thân hình nóng bỏng. Cô cũng có một hình xăm lớn ở phía sau gáy.

Khi diện trang phục áo tắm, Tóc Tiên để lộ hình xăm ở sườn với dòng chữ: "What doesn't kill me, makes me stronger" (tạm dịch: Điều gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn). Ngoài ra, cô cũng có một hình xăm kéo dài một bên hông.

Võng lưng của Ninh Dương Lan Ngọc sexy hơn gấp bội bởi hình xăm có dòng chữ và nhành hoa uốn cong đẹp mắt. "Ngọc nữ màn ảnh Việt" còn có một hình xăm mang tên mình ở ngang ngực.

Sĩ Thanh gây chú ý với những hình xăm ở ngang ngực và dọc một bên hông, khi diện bikini.

Hương Tràm cũng sở hữu một hình xăm nhỏ với dòng chữ Latin "De Integro" phía dưới chân ngực. Giọng ca "Em Gái Mưa" cho biết cô xăm hình để đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát. Nữ ca sĩ cũng có một hình xăm phía sau lưng.

PT