Bảo Anh bụng vẫn to sau loạt ảnh 'bà thím' xôn xao tuần trước

Bảo Anh lộ bụng to tướng trong bộ đồ "bà thím"

Mới đây, dân mạng lại xôn xao khi xuất hiện đoạn clip ghi lại màn biểu diễn của Bảo Anh trên sân khấu.

Đáng chú ý, điều thu hút không đến từ giọng hát của Bảo Anh mà chính là bộ trang phục mà nữ ca sĩ diện trên người.