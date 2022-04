Bảo Anh bị chê nhảy còn thua Chi Pu?

Your browser does not support the video tag.

MV nhảy chào sân của 4 đội trưởng





Trọng Hiếu được nhận xét nhảy đẹp nhất trong số 4 đội trưởng

Tuy nhiên phần trình diễn của 4 đội trưởng đã khiến người xem thấy được sự chênh lệch trong khả năng vũ đạo. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ có Trọng Hiếu là người có thể gánh cả team, anh không cần có người nhảy cùng hay những hiệu ứng "chớp nhoáng'' che lấp đi những yếu điểm như các đội trưởng khác.

Trong khi đó, Bảo Anh bị chỉ trích khá nhiều, có người còn ngán ngẩm lắc đầu cho rằng cô không hề biết nhảy, mọi thứ đều không bằng Chi Pu.

Dù cuộc thi chưa bắt đầu nhưng với khả năng nhảy của các đội trưởng vừa được phô diễn trong MV chào sân có thể thấy hầu hết khán giả đã nhìn thấy được khả năng của mỗi người.