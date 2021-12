Bánh pizza đường phố 99 cent/miếng nổi tiếng ở New York sắp ‘đi vào quên lãng’?

Ông Abdul Muhammad, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng 99 Cent Fresh Pizza huyền thoại ở quận Manhattan, thành phố New York, chia sẻ: “Kể từ khi nhà hàng đi vào hoạt động từ 20 năm trước, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên tôi buộc phải tăng giá bán. Tôi cứ trằn trọc mãi, tôi biết do dịch bệnh, thất nghiệp… đối với nhiều người, một miếng bánh giá 99 cent ở đây là tất cả những gì họ có thể mua được”.

“Tôi thấy rất thương người dân trong thành phố. Đại dịch ập đến khiến công việc của họ gặp nhiều khó khăn, mọi dịch vụ đều đóng cửa, những quán ăn gắng gượng hoạt động đều phải tăng giá gấp đôi. Vì vậy tôi quyết tâm duy trì cửa hàng để giúp đỡ mọi người", ông Muhammad trải lòng.

Trao đổi với báo The Guardian, bà Bishank Gaglani, cựu sinh viên ngành Khoa học dữ liệu tại ĐH New York, cho biết: “Pizza đường phố là món ăn rất được lòng người dân và khách du lịch trong thành phố. Nó vừa nóng hổi, vừa tiện lợi, vừa dễ ăn, đặc biệt lại rất rẻ. Tôi không thể tưởng tượng nổi thành phố New York đắt đỏ này nếu “vắng bóng" những miếng pizza 99 cent sẽ ra làm sao".