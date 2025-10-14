'Bánh mì treo', 'sữa treo' ở Sài Gòn: Ai dư thì treo, ai cần thì lấy

Bà Năm (80 tuổi, bán vé số) nhận "bánh mì treo" buổi sáng tại tiệm bánh mì chay của anh Nghĩa.

Buổi sáng ghé tiệm bánh mì chay quen thuộc, Nguyễn Thanh Thư (26 tuổi), không chỉ trả tiền cho phần của mình mà còn nhờ chủ quán “treo” lại một phần cho người xa lạ.

Ở TP.HCM, người ta đã quen với cách sẻ chia giản dị mà nghĩa tình ấy. Khi ai đó mua một phần ăn cho mình, họ có thể trả thêm một phần nữa để “treo lại” cho người đến sau. Và khi ai đó cần, chỉ việc ghé qua và nhận, mà chẳng cần xin xỏ hay lời cảm ơn. Cách cho đi ấy từng bắt đầu bằng “cơm treo”, “bún treo”, giờ lại được tiếp nối bằng những ổ bánh mì, hộp xôi, ly sữa…

9 giờ sáng, nắng sớm trải một lớp vàng mỏng xuống mặt đường Lý Thường Kiệt, phường Minh Phụng. Dòng xe ken đặc, người chở hàng buộc vội phía sau, người ghì chặt tay lái hối hả lướt qua. Bên lề đường, bà Năm, 80 tuổi, cầm tấm nắp thùng xốp làm khay nẹp vé số. Những tờ vé số được xếp ngay ngắn, vừa trống đi ô nhỏ vì mới bán được vài tờ. Bà đi dọc con phố ồn ào rồi dừng lại trước quán bánh mì chay, nơi khách đang xếp hàng mua bữa sáng.

Thay vì bước vào quán, bà rẽ sang chiếc quầy nhỏ đặt phía trước. Ở đó, những ổ bánh chay được chuẩn bị sẵn cho người lao động nghèo. Từ trong túi, bà lấy ra chiếc chai nhựa, rót ly trà đá, rồi nhận ổ bánh mì được gói cẩn thận. Ổ bánh giản dị ấy là bữa sáng, nhưng cũng là bữa trưa cho hành trình bán vé số dọc tuyến phố hôm nay của bà.

Bên trong quán, nhân viên thoăn thoắt kẹp bánh mì, chan nước sốt, gói lại từng ổ nóng hổi. Mùi pate chay, đồ chua, bì sợi quyện vào nhau, phảng phất hương thơm ra tận đầu đường. Thỉnh thoảng họ lại đem ra một vài ổ bánh mì nóng hổi đặt ở chiếc quầy phía trước.

Chiếc quầy nhỏ cao chừng hai mét, lợp mái lá dừa đơn sơ, bên dưới đặt thùng trà đá mát lạnh và chiếc hộp đựng “bánh mì treo” - nơi lưu giữ những tấm lòng âm thầm của khách mỗi ngày. Nổi bật giữa quầy là tấm bảng màu vàng với dòng chữ giản dị: “Bánh mì sẻ chia - Ai cần xin mời nhận, ai có lòng xin mời treo thêm”.