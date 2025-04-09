Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất: U23 Việt Nam dẫn đầu

PV/VOV.VN| 04/09/2025 07:28

Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng C, nhiều đội bóng Đông Nam Á thể hiện ấn tượng.

Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất, cập nhật sáng 4/9: U23 Việt Nam dẫn đầu bảng C, nhiều đội bóng Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan thể hiện ấn tượng và có được vị tri tốt ở bảng đấu của mình. 

