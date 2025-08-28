Bảng xếp hạng V League mới nhất: Hà Tĩnh tiếp tục bay cao

Bảng xếp hạng V League mới nhất được người hâm mộ chú ý sau loạt trận mở màn vòng 3. Trong đó, tân binh Ninh Bình FC tiếp tục gây ấn tượng khi vượt qua Đà Nẵng, qua đó tiếp tục xây vững ngôi đầu bảng xếp hạng.

