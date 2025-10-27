Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Hải Phòng đua vô địch

PV/VOV.VN| 27/10/2025 05:45

Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, Hải Phòng đánh bại Hà Tĩnh để tham gia vào cuộc đua vô địch.

Vòng 8 V-League 2025/2026 khép lại với những kết quả giàu cảm xúc. Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Hà Tĩnh 2-1. Đội khách mở tỷ số ở phút 28 do công Helerson, nhưng Tagueu tỏa sáng với cú đúp trong hiệp một, giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm. Chiến thắng này giúp Hải Phòng có 14 điểm, tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng.

bang xep hang v-league 2025 2026 moi nhat hai phong dua vo dich hinh anh 1
Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất tính đến sáng 27/10.

Tại sân Vinh, SLNA tiếp tục gây thất vọng khi để thua Thanh Hóa 0-1. Sai lầm của hậu vệ Hồ Văn Cường giúp Rimario ghi bàn duy nhất ở phút 32, mang về thắng lợi đầu tiên cho đội bóng xứ Thanh ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, trên sân Pleiku, HAGL có chiến thắng quý giá 2-1 trước Thể Công Viettel. Jairo và Ryan Ha lần lượt lập công giúp đội chủ nhà dẫn 2-0 trước khi Lucao rút ngắn tỉ số ở phút 90+13. Dù chịu sức ép lớn trong hiệp hai, HAGL vẫn bảo toàn chiến thắng – cũng là 3 điểm đầu tiên của thầy trò HLV Quang Trãi tại V-League 2025/2026.

